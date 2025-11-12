Segundo maior colégio eleitoral do País, e fiel da balança para decidir o voto presidencial, Minas Gerais passa pelo seu maior suspense pré-eleitoral da História. O governador Romeu Zema (NOVO), o outsider que venceu forte duas eleições, não tem sucessor à altura, um nome da centro-direita. Perdido no PSD, o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil pulou para o Republicanos, com esperança de ser o palanque do presidente Lula da Silva (PT) – mas nada há de concreto nisso, porque o Barba insiste em apostar no senador Rodrigo Pacheco (PSD). Este, um advogado, sonha é com a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, e não tem certeza de coalizão e apoio do PT a seu nome caso se candidate em MG. Já Aécio Neves (PSDB) segue em baixa, quase não foi eleito deputado no último pleito. O cenário indica uma onda suprapartidária crescente e velada. O nome do jovem senador e rapper Cleitinho Azevedo (Rep), que até poucos anos atrás soltava pipa nos morros da capital. Pelo menos dois caciques de diferentes legendas confirmaram que, neste caso, embarcam na candidatura do rapaz.