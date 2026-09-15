Será a vitória (de Pirro) de Alexandre de Moraes? A depender do que ocorrer na sessão de hoje no Superior Tribunal Federal (STF). O presidente Edson Fachin puxou para a presidência da Corte (não para ele) os inquéritos da roubalheira contra aposentados do INSS, do escândalo do Banco Master e do futuro do Moraes no Tribunal. Se Fachin não redistribuir atá o fim do ano as relatorias, os três inquéritos caem nas mãos de... Moraes em fevereiro, o futuro prudente do STF por dois anos. Olho nessa jogada!\nDoaçõe$\nA ministra Gleisi Hoffmann (PT) devolveu os R$ 50 mil antes doados por Paulo Bernardo Silva, seu ex marido e ex-ministro das Comunicações no Governo Dilma Rousseff e do Planejamento de Lula. Surpreendentemente, Gleisi doou depois a si mesma os R$ 50 mil, segundo registro no site do Tribunal Superior Eleitoral.