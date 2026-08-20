A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem, por lei, a responsabilidade de fiscalizar peso dos veículos com cargas, lotação e também a dimensão dos mesmos – o que não feito nos postos além do peso nas balanças. Isso teria evitado o acidente na Rodovia Fernão Dias (SP-BH) na qual o motorista de uma carreta bateu numa passarela, a derrubou e matou mãe e filho atingidos num carro. O motorista está em prisão preventiva. Já os diretores da Agência desfilam de carro com motorista em Brasília.\nQuer pagar quanto?\nO bordão que marcou o dia-a-dia do brasileiro nas emissoras de rádio e televisão por anos parece ter conquistado o conselho de investimentos do Banco do Brasil. Mesmo ciente há anos da inconsistência financeira das Casas Bahia, o BB aportou R$ 2,9 bilhões no grupo. Agora está atrás do prejuízo, com a recuperação judicial da empresa.