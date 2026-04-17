A prisão ontem do advogado Daniel Monteiro caiu como uma bomba na Bahia. Já é resultado da delação de Daniel Vorcaro. Monteiro foi o 2º que mais faturou no Banco Master, e, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, foi a ponte entre Vorcaro e pagamento de propinas. Mas o que a Bahia tem a ver agora com o caso? O “banqueiro” está entregando tudo, desde o início do Master, e o grande salto financeiro nacional da instituição passa pela criação do Credcesta, o monopólio de descontos dos servidores do Estado nordestino. Quem defendeu o Banco e Vorcaro nesse caso é o procurador e advogado Eugênio Kruschewsky, que recebeu nada menos que R$ 54 milhões e pode ficar na mira da PF, assim como a sócia advogada Ana Patrícia Leão, subestabelecida em procuração em ações do Master. Ela quer disputar pela 3ª vez a presidência da seccional da OAB.