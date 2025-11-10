Do jeito que segue o cenário, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) vale um script de trailer policial (federal). Dois novos diretores, Pietro Mendes e Artur Watt, quiseram mostrar trabalho (provavelmente a seus padrinhos) e arrotaram na mídia supostas irregularidades da Refit no Rio de Janeiro. São da mesma agência que, em fiscalizações recentes, nada encontrou de irregular na refinaria. Pietro e Artur entraram na ANP apadrinhados pelo partido PSD, noticiou o portal “O Bastidor”. O primeiro é nome de confiança do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E o senador Otto Alencar apadrinhou o segundo, seu sobrinho. A Coluna já revelou que, para fiscalizar a Refit, a ANP se embasou em reports do ex-conselheiro da agência Carlos Orlando Henrique, hoje diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP – concorrente da refinaria. Fica a pergunta: O que o PSD e o IBP realmente querem da Refit?