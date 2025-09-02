Sete governadores de diferentes partidos de centro e direita, de fortes colegiados eleitorais, se uniram para lançar um nome à presidência. Tarcísio de Freitas (Rep), Romeu Zema (Novo), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União), Ibaneis Rocha (MDB), Cláudio Castro (PL), Mauro Mendes (União). Esses Estados representam nada menos que 80 milhões de eleitores O que já está certo entre eles é que os presidenciáveis com chances são Tarcísio, Caiado e Ratinho, contra provavelmente o presidente Lula da Silva, hoje na poltrona e potencial candidato à reeleição. Do trio, falta decidir qual deles será o candidato e quem será o vice. As pesquisas do 1º trimestre de 2026 vão nortear a coalizão. Para o Senado em seus respectivos Estados vão Zema, Castro, Mendes e Ibaneis.\nCorrida no DF\nA corrida eleitoral para 2026 no Distrito Federal se aproxima e a chapa de centro-direita já está formada. Para o Senado, os nomes mais fortes são do governador Ibaneis Rocha (MDB) e o da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) – ambos com apelo popular. Ao Palácio do Buriti a chapa será a vice-governadora Celina Leão (PP) candidata ao Palácio e o chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha (Republicanos), como vice.