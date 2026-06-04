Será inevitável para os presidenciáveis o tema da PEC do fim da escala 6 x 1 no trabalho – mesmo que o Senado segure para depois da eleição. Os trackings recentes nas mãos de caciques de três partidos mostram que a grande maioria dos ouvidos querem que o tema “escala 5 x 2” seja debatido pelos candidatos, nas redes, na TV ou no programa de Governo. Por ser uma pauta que o PT abraçou desde o início, o presidente Lula da Silva vai surfar no projeto, que já passou com força na Câmara dos Deputados. Enquanto Ronaldo Caiado (PSD) já fala em “flexibilização” da jornada, e a equipe de Flávio Bolsonaro (PL) estuda como tocar no assunto. Todos, até Lula, evidentemente tratam com a devida cautela para não perderem o apoio do patronato.\nIbama na eleição\nO chefe fiscal do Ibama em Brasília, Roberto Cabral, acusado por lojistas da Feira da Torre de truculência na abordagem com sua equipe, é o mesmo que apreendeu os passarinhos do ex-ministro Anderson Torres (um deles, valioso, sumiu, e outros morreram). Cabral é filiado ao REDE e usa as redes sociais para se promover. Ele está em pré-campanha para deputado federal e o Ibama-DF o blinda. Será por quê?