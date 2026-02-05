Os trackings mais recentes nas mãos do PT e do PL explicam a calmaria de Valdemar da Costa Neto, chefão do partido bolsonarista, e a inquietude dos petistas no Congresso e Palácio: O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresceu estupendamente nas últimas semanas e aparece quase empatado com o presidente Lula da Silva (PT) nas intenções de votos para a Presidência. Foram estes trackings também, mostrados por Jair Bolsonaro a Tarcísio de Freitas (Rep), que motivaram o governador a tentar a reeleição – como ele sempre repetiu como seu projeto político. A Paraná Pesquisas de semana passada e a Meio/Ideia de ontem já confirmaram o salto do filho 01 do ex-presidente. Os palacianos e o staff do PL esperam com ansiedade duas próximas pesquisas nacionais que podem confirmar esses trackings de “consumo” interno dos caciques.