O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, autorizou o provimento de mais oito cargos de desembargadores no Tribunal de Justiça do Tocantins. Com a aprovação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o número de desembargadores deve aumentar de 12 para 20. Ele também destacou a necessidade de concurso público no TJTO.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Inspeção da corregedoria é realizada no Tribunal de Justiça do Tocantins; saiba mais\nA medida foi anunciada nesta sexta-feira (26), durante o encerramento da Inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça no TJTO. A ação é ordinária e tem o objetivo de acompanhar o funcionamento do Tribunal de Justiça\nDurante o encerramento da inspeção, o corregedor afirmou que há um déficit de servidores efetivos e pontuou medidas que deverão ser adotadas pelo Tribunal, inclusive, com a adequação de normas internas para evitar irregularidades.