As revelações do inquérito da PF sobre a ligação do ministro do STF Alexandre de Moares com o “banqueiro” Daniel Vorcaro trouxeram também outros bastidores. O advogado Ciro Soares, que aparece trocando mensagens no whatsapp com Vorcaro, como ponte para o PGR Paulo Gonet, é primo do ex-procurador Geral de Justiça de Minas Gerais Jarbas Soares – hoje o vice na chapa de Patrus Ananias (PT) ao Governo. Ciro tem trânsito forte no Judiciário. Alçado aos melhores gabinetes do Poder pelas mãos do primo, ficou próximo de Gonet bem antes de esse ser escolhido o PGR pelo presidente Lula da Silva. Aliás, Gonet e Jarbas são amigos de décadas. O primo do agora vice na chapa de Patrus também tem bom trânsito no Senado. Pega muitas caronas com o senador Otto Alencar (PSD-BA) no carro oficial quando em agendas na capital. Ciro, Gonet, Jarbas, Otto e outros amigos frequentam todo mês, contam outros aliados e amigos, uma casa na Praia do Forte, em Salvador.