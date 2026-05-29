Laurez Moreira, vice-governador do Tocantins (Bruno Maia/Governo do Tocantins)\nA recente decisão da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas impõe uma derrota administrativa ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e devolve o aparato institucional ao vice-governador Laurez Moreira (PSD). O magistrado Roniclay Alves de Morais suspendeu a lei que extinguia o gabinete do vice e identificou indícios de desvio de finalidade na medida.\nPara facilitar a compreensão do embate político e jurídico, preparamos um resumo dos principais pontos que o Palácio Araguaia precisa cumprir:\nO que deve ser restabelecido\nA liminar fixa o prazo de 10 dias para que o Estado devolva toda a estrutura existente antes da Medida Provisória nº 07/2026. A lista inclui:\nCargos comissionados: O retorno de 17 postos de trabalho destinados ao apoio direto do vice-governador.