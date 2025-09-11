A ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino fizeram piadas e provocações com o ministro Luiz Fux um dia após ele dar um voto de 13 horas no julgamento da trama golpista, nesta quinta (11).\nEnquanto Cármen fazia uma introdução no seu voto, Dino pediu um aparte (uma interrupção para fazer um comentário), e Cármen respondeu em voz alta: "Todos!", disse ela. "Todos desde que rápidos, porque nós, mulheres, ficamos muitos anos sem falar", acrescentou, dizendo que o regimento do Supremo prevê a possibilidade de apartes.\nMinistro Luiz Fux passa de algoz de réus do 8/1 a aliado de Bolsonaro em julgamentos\nEntenda como serão calculadas eventuais penas de Bolsonaro e de outros réus da trama golpista\nSupremo rejeita pedido de Wanderlei Barbosa e mantém afastamento do cargo\nNa terça (9), Fux havia se queixado de Dino por ter pedido apartes no voto do relator do processo, Alexandre de Moraes.