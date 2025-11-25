O Diário Oficial do Estado trouxe mais uma nomeação para o primeiro escalão do governo do Estado. O vereador Carlos Amastha (PSB) vai assumir a gestão da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.\nCom a assinatura do governador em exercício Laurez Moreira (PSD), o ato foi publicado na noite desta segunda-feira (24).\nAmastha se tornou vereador nas eleições municipais de 2024, assumindo a cadeira na Câmara Municipal de Palmas no início do ano. Em julho, o vice-prefeito Carlos Velozo (Agir), que esteve à frente da prefeitura durante a prisão e afastamento de Eduardo Siqueira Campos (Podemos), nomeou o vereador para assumir a Zeladoria Urbana de Palmas.\nA Secretaria de Indústria e Comércio era gerida por Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, exonerado no dia 13 de novembro. Ele foi citado na decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou buscas durante a Operação Nêmeses, que investiga a suposta ação de agentes públicos para embaraçar as investigações da Fames-19.