Enquanto caminha cercado de centenas de apoiadores rumo a Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) conta com a proteção de forças policiais e o apoio de funcionários de seu gabinete para comer e aliviar as consequências físicas do percurso. O parlamentar andou até esta sexta (23) cerca de 160 km e afirma não ter feito preparação prévia.\nNikolas partiu na última segunda-feira (19) da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, em direção à capital federal. Ele organizou a marcha como um protesto contra a condenação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.\nNo trajeto da caminhada pela manhã, acompanhado pela reportagem, uma das assessoras de Nikolas ficou ao lado do deputado com uma garrafa de Gatorade, bebida hidratante, e um creme de corpo.