A Câmara Municipal de Alvorada, localizada na região sul do estado, enfrenta um grave cenário de irregularidade em seu quadro de pessoal. Após 27 anos sem realizar um concurso público, a Casa de Leis conta com apenas um servidor efetivo em seu quadro funcional, o que representa apenas 2,5% do total de 40 vínculos existentes.
A situação motivou uma recomendação imediata da Promotoria de Justiça de Alvorada, do Ministério Público do Tocantins (MPTO), expedida nesta semana. O último certame realizado pelo Legislativo municipal ocorreu em 1999, e sua validade expirou há décadas, configurando o que o MPTO classifica como uma "omissão prolongada e injustificada".