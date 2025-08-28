A tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar, nesta quarta-feira (27), a chamada PEC (proposta de emenda à Constituição) da blindagem ou das prerrogativas terminou frustrada, com diversos partidos discordando totalmente ou em parte com o texto apresentado pelo relator Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).\nA proposta impede investigações criminais contra deputados federais e senadores sem aval do Congresso e impõe regras para a prisão de parlamentares. Na opinião de apoiadores, a PEC fortaleceria o Legislativo perante o STF (Supremo Tribunal Federal), mas a medida enfrenta protesto da sociedade civil.\nEncampada pelo centrão e pela oposição bolsonarista, a matéria enfrentou oposição dos partidos de esquerda.\nPara ser aprovada, a PEC necessitaria de 308 votos favoráveis, o que equivale a três quintos dos deputados, em uma votação de dois turnos. Segundo líderes de partidos, não haveria votos suficientes, o que emperrou a votação. Depois, a PEC ainda teria que passar pelo Senado.