Na sessão solene de 200 anos de existência da Câmara dos Deputados, em maio, o ex-presidente Michel Temer, que também comandou a casa, definiu o Legislativo como o primeiro dos três Poderes. É ele que elabora a lei que o Executivo cumpre e que ampara as decisões do Judiciário.\nHoje, há 513 deputados federais, eleitos a cada quatro anos, com vagas distribuídas conforme a população de cada estado.\nO trabalho desses parlamentares se divide em três funções principais, e as três afetam a vida da população de formas que muitas vezes não associamos a eles.\nA primeira é a elaboração das leis. Toda norma federal —sobre salário mínimo, porte de armas, direitos trabalhistas, maioridade penal— passa pela Câmara.\nO presidente da República pode enviar projetos, mas não aprová-los. Quem vota são os deputados. Se a maioria aprovar, o texto segue para o Senado, se o Senado ou a Presidência mudar algo, ele precisa voltar para a Câmara.