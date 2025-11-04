Câmara Municipal de Palmas (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA Câmara Municipal de Palmas (CMP) apresentou, na sessão desta terça-feira (4), um projeto de lei que prevê a revisão geral anual dos salários dos servidores efetivos da Casa. A proposta estabelece um reajuste de 5,32%, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre maio de 2024 e abril de 2025.\nO projeto, de autoria da Mesa Diretora, já havia sido anunciado na véspera pelo presidente do Legislativo, vereador Marilon Barbosa (Republicanos). Segundo ele, a medida é uma forma de valorizar o trabalho dos funcionários.\nGetúlio Vargas foi forçado a definir sucessor em 1945 diante de pressão por renúncia\nLaurez Moreira revela dívida de R$ 580 milhões na saúde do Tocantins e anuncia decreto de emergência\nGoverno Lula infla verba de comunicação antes de ano eleitoral e vai na contramão de cortes