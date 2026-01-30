Os vereadores de Palmas aprovaram, em sessões extraordinárias realizadas nesta quinta-feira (29), duas peças fundamentais para a gestão municipal: a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 e o Plano Plurianual (PPA 2026-2029). O montante aprovado para o próximo exercício financeiro ultrapassa R$ 2,7 bilhões, com forte concentração de investimentos em áreas sociais e infraestrutura.\nDivisão de recursos\nConforme a mensagem do Executivo aprovada pelo Legislativo, três pastas concentram mais de 57% de todo o orçamento previsto. A Educação lidera o planejamento com R$ 835,6 milhões, seguida pela Saúde (R$ 501,4 milhões) e Infraestrutura (R$ 226 milhões). O planejamento para 2026 segue as diretrizes do tema O Futuro em Nossas Mãos.\nAlém da LOA, o Plano Plurianual (PPA) estabelece as metas da administração municipal até 2029. O projeto foi estruturado em três eixos estratégicos: Capital da Justiça Social, Capital da Economia do Futuro e Capital da Governança e Resultados. O documento serve para delimitar despesas e programas de duração continuada pelos próximos quatro anos.