Após o motim de deputados bolsonaristas que tomou conta do plenário da Câmara dos Deputados, a Casa aprovou, nesta terça-feira (19), o requerimento de urgência de um projeto que altera o regimento interno para afastar do mandato de forma sumária deputados que obstruam fisicamente as atividades legislativas ou cometam agressão física.\nA urgência teve 266 votos a favor e 114 votos contrários, além de uma abstenção. O plenário deve votar o mérito do texto também nesta terça.\nO projeto é de autoria da Mesa Diretora, presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), e foi protocolado nesta terça-feira. Segundo integrantes da Mesa, a regra não vai retroagir para punir os amotinados —será aplicada apenas da sua aprovação em diante.\nA ideia, segundo o texto, é dar instrumentos para que o presidente da Casa possa agir com urgência nessas situações, adotando o rito sumário de afastamento do mandato por até seis meses e, em seguida, haveria a análise do caso pelo Conselho de Ética.