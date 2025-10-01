Os vereadores de Palmas aprovaram um projeto de lei que altera o nome da Avenida Teotônio Segurado para Avenida Siqueira Campos. O trecho percorre a cidade de norte a sul, sendo a principal avenida da capital. O projeto ainda deve passar por avaliação do executivo municipal, mas a Prefeitura de Palmas já anunciou que a lei será sancionada nos próximos dias, em ato oficial.\nO projeto aprovado nesta quarta-feira (1º) tinha sido apresentado na Câmara Municipal em junho de 2025.\nA lei nº 1611, de 07 de maio de 2009, sancionada pelo então prefeito Raul Filho, mudou o nome da Teotônio para avenida Governador Siqueira Campos. Na época, a alteração não foi realizada por causa de uma lei federal que proíbe, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bens públicos.\nSancionada lei que inclui nome de Siqueira Campos à sede do Poder Executivo