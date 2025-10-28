A Câmara Municipal de Colinas do Tocantins abriu um processo de impeachment contra o prefeito Josemar Carlos Casarin (União), conhecido como Kasarin. Durante a sessão foram apresentadas duas denúncias contra o político por infrações político-administrativas. Uma delas pelo suposto recebimento indevido de R$ 144 mil no próprio salário.\nA abertura do processo foi aprovada por 10 votos a favor e três contra (veja abaixo como votaram os parlamentares). O JTo solicitou um posicionamento sobre o caso ao prefeito, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.\nAs denúncias foram feitas no dia 17 de outubro de 2025 e a sessão ordinária, que autorizou o processo de impeachment, ocorreu nesta segunda-feira (27).\nParlamentares destinam milhões a emendas genéricas sem detalhar aplicação\nGastos com festas agropecuárias por emendas superam investimentos em educação