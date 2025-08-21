A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (21) os três contratados que foram assinados com o governo do Tocantins por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA). Eles somam R$ 500 milhões, que devem ser aplicados em diferentes projetos.\nSegundo a instituição financeira, o valor será destinado para a área da saúde, habitação, segurança pública e educação. Entre eles:\nObras do Hospital Geral de Araguaína e no Hospital Geral de Gurupi;\nConstrução do Aeroporto de São Félix;\nPavimentação de rodovias;\nImplantação de Unidades Prisionais Modulares (UPM) em Goiatins, Xambioá e Pedro Afonso.\nO contrato foi assinado no dia 12 de agosto de 2025. Segundo o governo do Tocantins, R$ 235 milhões serão aplicados em infraestrutura para recuperação e conservação de rodovias, com destaque para a pavimentação urbana nas quadras 607 Sul e 1.007 Sul, em Palmas. O recurso também será destinado para o Aeródromo de São Félix, no Jalapão.