Pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), ainda é desconhecido por 51% dos eleitores, mostra a pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (14).\nNa comparação com outros sete possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, Caiado aparece em 5º lugar no grau de conhecimento.\nA última rodada da pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, mostrou que Caiado era desconhecido por 50% do eleitorado. Nesta nova medição da Genial/Quaest, o goiano teve oscilação positiva, dentro da margem de erro.\nO instituto mostra também que 36% dos entrevistados dizem conhecer Caiado, mas não votariam no goiano para presidente da República; enquanto 13% afirmam que o conhecem e votariam nele para chefiar o Executivo nacional.\nAinda no grupo dos mais desconhecidos, depois de Caiado aparecem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 52%; o ex-ministro Aldo Rebelo, com 69%; e o ativista Renan Santos, que não é conhecido por 77% dos eleitores.