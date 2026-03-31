Quase um ano depois do primeiro lançamento da própria pré-candidatura, o governador Ronaldo Caiado recebeu nesta segunda-feira (30) a oficialização do pleito à Presidência da República pela direção nacional do PSD, em coletiva de imprensa realizada na sede da legenda, em São Paulo. A escolha ocorreu após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e da opção pelo goiano em detrimento do pleito do colega gaúcho Eduardo Leite.\nO anúncio teve início com rápida declaração do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que confirmou o pleito do goiano após a disputa interna. O lançamento do projeto foi marcado pela repetição por Caiado, tanto no discurso quanto nas respostas a jornalistas, da defesa pela “quebra da polarização”, em que o governador apresentou os já conhecidos ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas também inaugurou críticas contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).