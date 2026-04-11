Ao reagir à primeira pesquisa Datafolha após ter seu nome confirmado pelo PSD como pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado comemorou os resultados e afirmou ao POPULAR, com exclusividade, que o empate no segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já reflete sua campanha, que está “colocada em campo”, segundo ele, e que resulta também da articulação nacional do partido. O levantamento foi publicado neste sábado (11).\n“Agora já estou empatando no segundo turno. Já empatei, agora, meu amigo, de agora pra frente, sabe como que é. Eu vou chegar no 2º turno e ganhar essa eleição”, disse Caiado. “É reflexo de ser uma campanha colocada em campo. Devo muito ao PSD, ao apoio que tive, as lideranças que têm no País todo. Não se ganha uma eleição sozinho. Lógico que foi dado a mim um espaço de poder debater, discutir e, posso dizer aqui, não podia ter notícia melhor”, completou o ex-governador.