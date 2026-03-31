O governador Ronaldo Caiado (PSD) alegou ter tido pouco tempo desde a confirmação de seu nome como pré-candidato à Presidência da República, entre domingo (29) e segunda-feira (30), mas disse que buscará diálogo com o colega do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O gaúcho reforçou a próprio projeto em busca da disputa ao Palácio do Planalto, desde a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas foi preterido na decisão tomada pela legenda a favor do goiano.\n“Lógico que vou ligar para ele e vou conversar com ele. Até porque isso foi fruto de um entendimento nosso. Não teve nada ali que não fosse conversado. O Kassab botou nós todos dentro da sala, conversou e disse que a decisão seria dele com esse colegiado e todos aceitaram. De maneira nenhuma vou deixar de ligar para ele e deixar de convidá-lo. Pelo contrário, eu reconheço os méritos dele no Rio Grande do Sul”, afirmou.