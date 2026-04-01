O pré-candidato a presidente da República Ronaldo Caiado (PSD) admitiu nesta terça-feira (31) o desafio de conquistar as bases do partido para viabilizar o próprio projeto nacional, diante da falta de engajamento de governadores, lideranças e pré-candidatos da legenda no lançamento do pleito, na segunda-feira. Em resposta ao JORNAL, o ex-governador de Goiás garantiu que trabalhará em busca do apoio interno.\n“É lógico. É o trabalho que eu vou fazer. Reafirmo aqui que estou saindo agora e já tenho uma pauta e vou caminhar o Brasil exatamente com esse objetivo de ampliar as bases e de buscar outros partidos também no sentido de fazermos coligações maiores. Sem dúvida alguma”, afirmou.\nLançado com o mote de acabar com a polarização do país, o evento em torno de Caiado contou com poucas lideranças de fora de São Paulo, onde ocorreu o evento, e foi ignorado nas redes sociais por todos os 13 pré-candidatos da sigla aos governos estaduais e pela maioria dos atuais governadores. A falta de apoio público reforçou a percepção de parte da legenda de que Caiado terá espaço para disputar, mas com pouco empenho de políticos de fora de Goiás.