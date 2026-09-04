Ministro do STF Edson Fachin, presidente. Ministros do STJ Benedito Gonçalves e Mauro Campbell, Corregedores. Ronaldo Araújo Pedro na Ouvidoria. Conselheiros: Kátia Arruda, Jaceguara Dantas da Silva, Andréa Cunha Esmeraldo, Paulo Régis Botelho, Fabio Francisco Esteves, Ilan Presser, Noemia Porto, Silvio Amorim Júnior, Carlos Vinícius Alves Ribeiro, Marcello Terto, Ulisses Rabaneda, Daiane Nogueira de Lira, Rodrigo Badaró. Essa é a turma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) responsável por analisar e julgar a conduta de juízes e ministros de altas Cortes, e que até agora não soltou um “a” a respeito do publicizado potencial conflito de interesses entre Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o banqueiro Daniel Vorcaro, cujos vínculos entre eles foi pela advogada Viviane Barci. Apesar desse aparato todo, o CNJ avisa que o STF "não está sujeito aos procedimentos de sua competência". Mas não se trata aqui da instituição: e a pessoa do ministro e seus atos? E segue a blindagem.