O ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), oficializou seu pedido de saída antecipada da corte nesta segunda-feira (31). Pelo critério da idade, o ele só deixaria a corte de contas em 2053, quando completa 75 anos.\nEm comunicado, o ministro disse que o pedido foi protocolado para "me dedicar a novos projetos na próxima etapa da minha vida profissional". Dantas vai trabalhar na iniciativa privada, mas ainda não indicou qual será o projeto.\n"Sou, por temperamento, intelectualmente inquieto — sempre fui. E encontrei, nos projetos que pretendo abraçar, o feixe de motivação de que precisava: iniciativas de interesse nacional em áreas estratégicas, a continuidade da minha dedicação à vida acadêmica e a participação no debate público — agora a partir de outro ponto de observação", escreveu o ministro.