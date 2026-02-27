Diante de pesquisas que mostraram recentemente o crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto para presidente da República nas eleições deste ano, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, buscou comparar os investimentos do governo Lula (PT) com os de Jair Bolsonaro (PL) no Estado de Goiás para atacar tanto a pré-candidatura de Flávio, como a do governador Ronaldo Caiado (PSD), e endossar um novo mandato do petista no Palácio do Planalto.\nEm Goiânia, na tarde desta quinta-feira (26) durante a abertura do mutirão “Governo do Brasil na Rua - Feira da Cidadania”, promovido pela gestão federal no Setor Morada do Sol, Boulos criticou a redução de 8% nos investimentos na Saúde em Goiás durante a gestão Bolsonaro e afirmou que, nos três primeiros anos do governo Lula, houve ampliação de recursos para áreas estratégicas no Estado, como Saúde, Educação, Moradia e Agronegócio. O ministro citou, como exemplo, a destinação de R$ 22 milhões para o Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora).