O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, voltou a apresentar soluços na manhã desta terça-feira (30), após ser submetido a dois procedimentos cirúrgicos para tratar desta crise.\nSegundo pessoas que o acompanham, está previsto um banho de sol na parte da tarde, na mesma área usada para a realização de fisioterapia, mas não haverá mudança na acomodação onde ele está internado, no hospital DF Star, em Brasília (DF).\nAté a manhã desta terça, Bolsonaro não registrou a volta de hipertensão (problema que vinha acontecendo nos últimos dias) e dormiu com uso de Cpap, um equipamento para tratar a apneia severa da qual o ex-presidente sofre. A expectativa é que ele siga sob cuidados médicos ao menos até quinta-feira (1º).\nA cirurgia desta segunda foi o terceiro procedimento pelo qual o ex-presidente passou desde que foi internado na última quarta-feira (24), inicialmente para tratamento de uma hérnia.