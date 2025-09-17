O ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer de pele e passará por acompanhamento clínico para a reavaliação de sua condição. A situação foi identificada em exames realizados no último domingo (14), de acordo com a equipe médica que fez o atendimento.\nO boletim médico divulgado pelo hospital DF Star apontou duas lesões cutâneas com "presença de carcinoma de células escamosas". Bolsonaro terá que passar por "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".\nSegundo o médico Cláudio Birolini, trata-se de uma condição intermediária, que não é a mais leve e nem a mais grave entre os tipos de câncer de pele.\nEle recebeu alta e deixou o hospital em Brasília após passar a noite no centro médico com uma crise de vômito e soluços.\nBolsonaro passou por uma crise de soluços, vômito, queda de pressão e anemia. No hospital, ele fez uma série de exames que identificaram persistência de anemia e mudanças na função renal. O ex-presidente também fez ressonância magnética para tentar identificar os motivos por trás de sintoma de tontura, mas o exame não identificou alterações graves.