O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro afirmou neste domingo (11) que médicos foram chamados à prisão para atender o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai. A saúde do ex-mandatário, que está detido em Brasília cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, deteriorou-se, de acordo com seu filho.\n"O médico do meu pai foi chamado hoje à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária", escreveu Carlos Bolsonaro em rede social.\nO ex-vereador também afirmou que a defesa de Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar junto ao STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo Carlos, o pedido "até o presente momento, lamentavelmente não foi apreciado".