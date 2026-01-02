O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (1º) e voltou a cumprir sua pena na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negar o pedido da defesa pela prisão domiciliar.\nNo final da tarde, Bolsonaro deixou o hospital DF Star, onde estava internado desde o último dia 24 para fazer uma cirurgia de hérnia. Ele sofreu com picos de hipertensão e teve crises de soluço -motivo pelo qual foi submetido a três procedimentos cirúrgicos, respectivamente no sábado (27), na segunda (29) e terça (30).\nCom a previsão de que Bolsonaro teria alta nesta quinta, a defesa pediu que ele não voltasse para a superintendência da PF devido ao risco de agravamento do caso, o que foi negado por Moraes.