O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta da UTI (unidade de terapia intensiva) nesta segunda-feira (23) e foi transferido para um quarto no hospital onde está internado há 10 dias.\nA informação foi confirmada pelo médico Brasil Caiado. Ainda não há previsão para que ele deixe a unidade de saúde.\nMais cedo, o boletim da equipe que atende o presidente já indicava que ele deixaria a UTI caso a evolução fosse satisfatória.\nBolsonaro está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Submetido a tratamento com antibióticos, vem apresentando melhora nos últimos dias.\n"[Bolsonaro] segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora", diz o boletim médico divulgado nesta segunda. "Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas."