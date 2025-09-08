A defesa de Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (8) ao STF (Supremo Tribunal Federal) autorização para o ex-presidente fazer um procedimento médico no próximo domingo (14).\nO procedimento será realizado no Hospital DF Star no dia 14 de setembro, em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia", diz a defesa de Bolsonaro.\nO relatório médico apresentado pelos advogados do ex-presidente sinaliza que Bolsonaro deve ser submetido a um procedimento de remoção de lesões na pele. Não há necessidade de internação.\nO documento apresentado pelos médicos de Bolsonaro descreve dois CIDs ligados à situação de saúde do ex-presidente. O primeiro é o CID-10 D22.5, que se refere a lesões pigmentadas na pele, como pintas; o segundo é o CID-10 D48.5, uma lesão na pele cuja natureza não está definida.