O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chega às vésperas da análise no STF (Supremo Tribunal Federal) dos seus recursos da condenação da trama golpista com um quadro de saúde e de humor oscilante, segundo aliados.\nEle ainda tem crises de soluço, mas menos frequentes que antes, e tem conseguido conversar. Além disso, mantém uma rotina de alimentação mais saudável, tomando vitamina de proteína, e faz exercícios físicos na área externa de casa -onde está preso desde 4 de agosto.\nO ex-presidente continua demonstrando a interlocutores contrariedade com a sua condenação e apreensão com o futuro, referindo-se à prisão como uma humilhação. Mas também tem buscado demonstrar bom humor.\nOs relatos foram feitos à reportagem por ao menos três pessoas que estiveram com ele nas últimas semanas e aliados que conversaram com membros da família.