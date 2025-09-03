O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que defende Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente não vai comparecer à sessão desta quarta-feira (3) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Nesta sessão, os advogados de Bolsonaro vão realizar a sustentação oral, com a defesa do ex-presidente. "Desde o início do processo [estou confiante]", disse Bueno.\nGovernador do TO e primeira dama são afastados pelo STJ; PF cumpre mandados em operação sobre compra de cestas básica\nPolícia Federal cumpre 51 mandados em nova investigação sobre desvio de cestas básicas na pandemia\nO advogado também afirmou que deve encontrar Bolsonaro à tarde, após a sessão. O ex-presidente está em prisão domiciliar.