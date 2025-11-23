O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente pela Polícia Federal neste sábado (22), 653 dias após ter sido deflagrada, em fevereiro de 2024, a Operação Tempus Veritatis, com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa envolvida na tentativa de golpe de Estado de 2022.\nBolsonaro já estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, em razão de descumprimento de cautelar que o proibia de usar as redes sociais, mesmo que por intermédio de terceiros.\nEm setembro, ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão sob acusação de liderar a trama para permanecer no poder. Também foram condenados os outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, todos ex-ocupantes de altos cargos no governo do ex-presidente.\nNo período da investigação, Bolsonaro ficou impedido de sair do país, admitiu a possibilidade de pedir asilo e convocou manifestações a favor da anistia.