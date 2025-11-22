-Bolsonaro diz que queimou tornozeleira com ferro de solda (1.3340727)\nO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a uma agente que fez uso de "ferro quente" para tentar abrir sua tornozeleira eletrônica. A declaração está registrada em vídeo e num relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.\nA tentativa de violação foi um dos pontos citados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ao determinar a prisão do ex-presidente.\nNa tarde deste sábado (22), Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro esclareça o motivo de ele ter tentado avariar a tornozeleira eletrônica.\n"O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Havia marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case. No momento da análise o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado", diz o documento da Seape, assinado por Rita Gaio, diretora adjunta do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica.