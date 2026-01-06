O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Polícia Federal após condenação por tentativa de golpe de Estado, deve fazer exames no hospital nesta terça-feira (6), após bater a cabeça durante a madrugada.\nSegundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ele sofreu uma queda enquanto dormia.\nMeu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel", disse em postagem. "Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita."\nEm nota, a PF disse que Bolsonaro recebeu atendimento médico após ter relatado a queda à equipe de plantão.\nO médico da Polícia Federal constatou que houve ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação", disse a corporação, que também afirmou que "eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF".