Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, concentram-se em frente à Biblioteca Nacional de Brasília na tarde desta terça-feira (7) para dar início a uma caminhada em defesa da anistia aos condenados na esteira dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A ideia é que o grupo de manifestantes vá até o Congresso Nacional.\nAlém do pastor Silas Malafaia e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estão presentes a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e Renato Bolsonaro, que é irmão do ex-presidente. Manifestantes carregam bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos, e pedem anistia "ampla e irrestrita".\nA anistia é a pauta principal do bolsonarismo hoje. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Outros sete réus foram condenados a penas que vão de 2 a 26 anos de reclusão.