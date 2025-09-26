Assim que lançou a primeira parte da biografia de Lula pela Companhia das Letras, em outubro de 2021, o jornalista e escritor Fernando Morais, 79, divulgou que a segunda e última parte sairia em junho de 2023. O lançamento, no entanto, foi adiado seguidas vezes.\nO autor afirmou que estava aguardando, da parte do governo americano, o acesso aos registros que confirmaram possuir sobre Luiz Inácio Lula da Silva nos órgãos de segurança dos Estados Unidos, como a CIA, o FBI e a NSA. Eram 916 registros que citavam Lula, segundo ele.\nDiante dos recorrentes atrasos, Morais se viu obrigado a acionar um escritório britânico de advocacia para agilizar o recebimento da documentação.\n"Como sou de Mariana, onde aconteceu o desastre da Vale, o escritório Pogust Goodhead, que ganhou a causa da população de lá contra a empresa nos tribunais de Londres, pegou minha causa sem nenhuma cobrança. Estão me representando nos Estados Unidos para eu ter acesso a esses registros", conta Morais em entrevista de cerca de três horas à reportagem.