O ministro Luis Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou nesta quinta-feira (9), depois de anunciar a antecipação de sua aposentadoria, que não poderia sair da corte antes da conclusão do julgamento do núcleo central da trama golpista de 2022, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.\n"Eu não podia sair antes de terminar os julgamentos do golpe. Era meu dever estar aqui, estar do lado dos meus colegas. Eu não gostaria de sair no meio de um momento confuso e eu achei que agora o momento está tranquilo", disse.\nSegundo ele, que defendeu uma mulher para a sua vaga na corte, agora ele "pode sair sem maior abalo, sem maior consequência". As declarações foram dadas a jornalistas na saída do tribunal, depois do encerramento da sessão em que o anúncio oficial foi dado.