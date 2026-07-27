Comandante da Federação União-PP no Paraná, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP) teve aval da Executiva nacional, que preferiu não se meter, e decidiu o apoio a Sandro Alex (PSD), o candidato de Ratinho Junior ao Governo do Paraná. Preteriu assim Sergio Moro (União), com quem não tem acordo há meses. A esposa de Barros, a ex-vice Cida Borghetti, é a potencial vice de Sandro Alex na chapa. Atualmente, Moro segue líder isolado nas pesquisas de intenção de votos, enquanto Ratinho tenta segurar a onda pró-senador com prefeitos do interior antes seus aliados.\nVem mais!\nUma nova bomba policial-judicial pode cair sobre o Banco Central. A instituição está em alerta geral, com informações de corredores, de que outros dois servidores graúdos estariam sob investigação – externa, além da apuração da corregedoria – por suposto vazamento de dados sigilosos. PF, CGU e TCU foram acionados.