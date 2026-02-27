A Avenida NS-15, em Palmas, pode receber o nome de Avenida Governador Moisés Nogueira Avelino, em homenagem ao ex-governador do Tocantins. O trecho dá acesso à Praia do Prata, na região sul da capital.\nA mudança é um Projeto de Lei do deputado estadual Jair Farias e tramita na Assembleia Legislativa. O PL está na Comissão de Constituição e Justiça e deve passar por pelo menos mais duas comissões antes de ir para o plenário.\nEx-secretário de Carlesse responde por organização criminosa no STJ e vive nos EUA\nLinha do tempo: do possível estupro à sindicância contra guardas metropolitanos em Palmas\nAraguaína registra maior volume de chuva para o mês em 10 anos, segundo a prefeitura\nConforme a justificativa do parlamentar, a alteração do nome é uma forma de reconhecer o empenhodo ex-governador Moisés Avelino e toda a sua trajetória política no Tocantins.