O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante), de 67 anos, se coloca ao lado de três personagens históricos em um de seus livros mais conhecidos. Em “Nunca Desista de Seus Sonhos”, publicado pela Editora Sextante, ele cita Jesus, Abraham Lincoln e Martin Luther King como exemplos de “sonhadores” que deram grandes contribuições à humanidade e inclui a própria trajetória nesse grupo.\nNa obra, Cury apresenta episódios de sua infância e juventude e conta como teria superado dificuldades financeiras, problemas escolares e um período de pouca dedicação aos estudos até decidir seguir a carreira médica. Ele também descreve a construção de suas ideias e teorias sobre o funcionamento da mente humana.\nCury é médico psiquiatra, escritor e empresário e ficou conhecido principalmente pela publicação de livros de autoajuda. Segundo a Agência Brasil, ele é autor da Teoria da Inteligência Multifocal e já publicou dezenas de obras.