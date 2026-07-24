A Prefeitura de Palmas oficializou, por meio da Instrução Normativa nº 02/2026 da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan), os novos procedimentos médico-periciais para o funcionalismo municipal. O texto, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (22), altera a rotina de pedidos de licença para tratamento de saúde, readaptações e concessão de benefícios, impondo maior rigor na documentação e prazos.\nA principal mudança atinge o tempo de resposta do servidor em caso de doença. A partir de agora, o trabalhador possui o prazo máximo de cinco dias úteis, contados do início do afastamento, para apresentar o atestado médico à Junta Médica Oficial do Município (JMOM). No caso de prorrogação de licenças já existentes, o requerimento deve chegar à administração até um dia útil antes do término do benefício anterior.