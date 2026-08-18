Ataídes de Oliveira (Novo) lidera a lista de candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2026 com o maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral. O empresário informou possuir R$ 54,4 milhões em bens, valor que supera os patrimônios declarados pelos demais concorrentes ao Palácio Araguaia.\nAs declarações patrimoniais integram os pedidos de registro de candidatura e estão disponíveis para consulta pública no sistema da Justiça Eleitoral. Entre os candidatos ao governo, os valores declarados variam de R$ 0 a R$ 54,4 milhões, considerando a declaração de Witer Naves (Federação PSOL-Rede), que informou não possuir bens.\nEm comparação com as eleições de 2022, Ataídes apresentou crescimento de 42,7% no patrimônio declarado. Entre os principais bens registrados pelo empresário estão R$ 27 milhões referentes a 90% de participação em um shopping center e R$ 20 milhões em cotas de uma empresa do ramo de motocicletas.